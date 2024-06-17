Шелепина Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Шелепин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1967
Отец ребёнка: Шелепин Сергей Владимирович
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область