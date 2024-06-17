Шелепина Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелепина Тамара Николаевна

Шелепина Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Шелепин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Сергей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1967

Сын: Шелепин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Шелепин Сергей Владимирович

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.