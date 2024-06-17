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Шелепин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937

Отец: Шелепин Владимир Александрович

Мать: Шелепина (Новожилова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Шелепина Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Тамара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1967

Сын: Шелепин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шелепина Тамара Николаевна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

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