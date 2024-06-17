Шелепин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Шелепина Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1967
Мать ребёнка: Шелепина Тамара Николаевна
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область