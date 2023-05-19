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Стрекаловский Николай Григорьевич

Место рождения

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

19.05.1897

Дата смерти

31.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1897

Отец: Стрекаловский Григорий

Мать: не указана

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.10.1924

Дочь: Шангина Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.11.1925

Дочь: Абакумова Августа Николаевна

Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Соколова Муза Николаевна

Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.05.1936

Сын: Стрекаловский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекаловская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
31.01.1972
Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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