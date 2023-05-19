Стрекаловский Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1897
Дата смерти31.01.1972
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1897
Отец: Стрекаловский Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1924
Дочь: Шангина Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.11.1925
Дочь: Абакумова Августа Николаевна
Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Соколова Муза Николаевна
Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.05.1936
Сын: Стрекаловский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекаловская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна
Смерть
31.01.1972