Абакумова (Стрекаловская) Августа Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1925
Дата смерти?.05.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1925
Рождение ребёнка
07.01.1947
Сын: Стрекаловский Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершаловская Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумов Леонид
Смерть
?.05.2015
Хоронхой, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия