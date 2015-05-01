Абакумова (Стрекаловская) Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Стрекаловская) Августа Николаевна

Место рождения

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

29.11.1925

Дата смерти

?.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1925

Отец: Стрекаловский Николай Григорьевич

Мать: Стрекаловская Прасковья Игнатьевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Стрекаловский Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершаловская Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумов Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.05.2015
Хоронхой, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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