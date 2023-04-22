Стрекаловский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрекаловский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1897

Сын: Стрекаловский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Стрекаловский Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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