Стрекаловский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1897
Сын: Стрекаловский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Стрекаловский Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно