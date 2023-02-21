Кочкина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кочкина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Кочкин Петр Егорович

Казахстан город Темиртау
Примерный год рождения 1951,52,53,54 Настоящая фамилия неизвестна
Рождение ребёнка
1956

Сын: Кочкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Петр Егорович

Казахстан город Темиртау
Дальнейшая судьба нам неивестна, идет поиск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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