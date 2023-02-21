Кочкина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Кочкина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Кочкин Петр Егорович
Казахстан город Темиртау
Примерный год рождения 1951,52,53,54 Настоящая фамилия неизвестна
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Кочкин Петр Егорович
Казахстан город Темиртау
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочкин Петр Егорович
Смерть
Неизвестно