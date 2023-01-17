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Кочкин Петр Егорович

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Место рождения

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Кочкин Егор

Мать: Кочкина Акулина Сазоновна

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кочкина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Кочкина Валентина Николаевна

Казахстан город Темиртау
Примерный год рождения 1951,52,53,54 Настоящая фамилия неизвестна
Рождение ребёнка
1956

Сын: Кочкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Валентина Николаевна

Казахстан город Темиртау
Дальнейшая судьба нам неивестна, идет поиск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Валентина Николаевна

Смерть
1970
Казахстан город Темиртау
Год смерти нам неизвестен, поэтому написан примерно, ищем его детей
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