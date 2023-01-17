Кочкин Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Кочкин Егор
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Кочкина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Кочкина Валентина Николаевна
Казахстан город Темиртау
Примерный год рождения 1951,52,53,54 Настоящая фамилия неизвестна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Кочкина Валентина Николаевна
Казахстан город Темиртау
Дальнейшая судьба нам неивестна, идет поиск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Казахстан город Темиртау
Год смерти нам неизвестен, поэтому написан примерно, ищем его детей