Дурново (Кочубей) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново (Кочубей) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кочубей Василий Викторович

Мать: Кочубей Елена Павловна

По другим данным: между 1846 - 1849. Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Дурново Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1874

Сын: Дурново Павел Петрович

Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1878

Дочь: Скоропадская Александра Петровна

Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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