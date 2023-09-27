Дурново (Кочубей) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1848
Отец: Кочубей Василий Викторович
Мать: Кочубей Елена Павловна
По другим данным: между 1846 - 1849. Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
23.07.1874
Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1878
Дочь: Скоропадская Александра Петровна
Отец ребёнка: Дурново Пётр Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно