Дурново Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Около 1873
Жена: Дурново Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1874
Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1878
Дочь: Скоропадская Александра Петровна
Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна
Военная служба
Около 1895
Воинское звание: генерал-адьютант Основатель Сибирского торгового банка, член Алтайского золотопромышленного общества.
Военная служба
1905
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-от-инфантерии Должность: генерал-губернатор Москвы, в том же году смещён с поста вследствие стачки.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919