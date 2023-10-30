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Дурново Пётр Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1835

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Дурново Павел Дмитриевич

Мать: Дурново Александра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1873

Жена: Дурново Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1874

Сын: Дурново Павел Петрович

Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1878

Дочь: Скоропадская Александра Петровна

Мать ребёнка: Дурново Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Около 1895
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: генерал-адьютант Основатель Сибирского торгового банка, член Алтайского золотопромышленного общества.
Военная служба
1905
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-от-инфантерии Должность: генерал-губернатор Москвы, в том же году смещён с поста вследствие стачки.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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