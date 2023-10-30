Кочубей Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения?.01.1811
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1811
Отец: Кочубей Виктор Павлович
Мать: Кочубей Мария Васильевна
Титул: князь.
Бракосочетание
1847
Жена: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дурново Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
По другим данным: между 1846 - 1849. Титул: княжна.
Место жительства
1848
Помощник попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. Нумизмат и любитель искусства.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Всеволожская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
26.08.1853
Сын: Кочубей Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
нумизмат, любитель искусства
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853