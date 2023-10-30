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Кочубей Василий Викторович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

?.01.1811

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1811

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Кочубей Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Бракосочетание
1847

Жена: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дурново Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

По другим данным: между 1846 - 1849. Титул: княжна.
Место жительства
1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Помощник попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. Нумизмат и любитель искусства.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Всеволожская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Кочубей Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
нумизмат, любитель искусства
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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