Боровин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровин Михаил Григорьевич

Мать: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
22.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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