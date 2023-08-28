Боровин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боровина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно