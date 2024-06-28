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Боровин Михаил Григорьевич

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.05.1901 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901 ст.

Отец: Боровин Григорий Иванович

Мать: Боровина (Карташова) Наталья Матвеевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Н-Озерной Михаил Матвеевич Карташов и казачья девица Ольга Евфимовна Смирнова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Боровина) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Осипова (Боровина) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича

Смерть
1943
Был ранен во время ВОВ, комиссован и умер в этом же году (со слов родственников)

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