Боровин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1901 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901 ст.
Восприемники: казак Н-Озерной Михаил Матвеевич Карташов и казачья девица Ольга Евфимовна Смирнова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Боровина) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Осипова (Боровина) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Жена Михаила Григорьевича
Смерть
1943
Был ранен во время ВОВ, комиссован и умер в этом же году (со слов родственников)