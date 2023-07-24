Башмакова (Федорова) Мария Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башмакова Варвара Святославовна
Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башмаков Аркадий Святославович
Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башмаков Александр Святославович
Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башмаков Кирилл Святославович
Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башмаков Святослав Святославович
Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1957