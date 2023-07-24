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Башмакова (Федорова) Мария Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Федоров Петр Тарасович

Мать: Федорова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башмакова Варвара Святославовна

Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башмаков Аркадий Святославович

Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башмаков Александр Святославович

Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башмаков Кирилл Святославович

Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башмаков Святослав Святославович

Отец ребёнка: Башмаков Святослав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башмаков Святослав Александрович

Смерть
Около 1957