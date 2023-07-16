Федорова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Федорова Александра Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
26.02.1874 ст.
Дочь: Башмакова Мария Петрович
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
11.03.1876 ст.
Дочь: Федорова Елена Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
28.04.1878 ст.
Дочь: Федорова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
02.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
08.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
27.07.1886 ст.
Дочь: Федорова Вера Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
22.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Рождение ребёнка
07.11.1898 ст.
Дочь: Федорова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович
Смерть
Неизвестно