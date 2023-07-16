Федорова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Федорова Александра Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
26.02.1874 ст.

Дочь: Башмакова Мария Петрович

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
11.03.1876 ст.

Дочь: Федорова Елена Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
28.04.1878 ст.

Дочь: Федорова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
02.11.1880 ст.

Сын: Федоров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
08.11.1883 ст.

Сын: Федоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.1886 ст.

Дочь: Федорова Вера Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Рождение ребёнка
22.10.1888 ст.

Сын: Федоров Яков Петрович

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1898 ст.

Дочь: Федорова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Тарасович

Смерть
Неизвестно
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