Луньков Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуньков Иван Фёдорович

Луньков Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

04.01.1913 ст.

Дата смерти

14.07.1981

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913 ст.

Отец: Луньков Фёдор Иванович

Мать: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
17.01.1913 н.ст.
Крещение
05.01.1913 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Анна Петровна

Смерть
14.07.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close