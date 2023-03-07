Луньков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.01.1913 ст.
Дата смерти14.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913 ст.
Отец: Луньков Фёдор Иванович
17.01.1913 н.ст.
Крещение
05.01.1913 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунькова Анна Петровна
Смерть
14.07.1981