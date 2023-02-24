Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878
Бракосочетание
20.?.1896
Жена: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Смерть
Неизвестно