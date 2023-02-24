Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойкин, Захаров Иван Феррапонтов

Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878

Отец: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Мать: Александра Михайловна

Бракосочетание
20.?.1896

Жена: Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
23.03.1904

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close