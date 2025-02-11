Дойкина (Вдова Солд. Из Собакина) Александра Михайловна
женский, родилась 1844
умерла 22.02.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович1839 г.р.
Дети
Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов15.07.1878 г.р.
(Дойкина) Наталья ФеррапонтовнаОколо 1886 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1874
Рождение ребёнка
15.07.1878
Сын: Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Дойкина) Наталья Феррапонтовна
Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович
Смерть
22.02.1915