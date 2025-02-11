Дойкина (Вдова Солд. Из Собакина) Александра Михайловна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкина (Вдова Солд. Из Собакина) Александра Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844

умерла 22.02.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович1839 г.р.
Дети
Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов15.07.1878 г.р.
(Дойкина) Наталья ФеррапонтовнаОколо 1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1874

Муж: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Вдова солдатка

Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Дойкин, Захаров Иван Феррапонтов

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Дойкина) Наталья Феррапонтовна

Отец ребёнка: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович

Смерть
22.02.1915
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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