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Обухов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1873

Отец: Обухов Иван Саввович

Мать: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
11.11.1893 ст.

Дочь: Мячина Настасья Семёновна

Мать ребёнка: Обухова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Обухова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Обухова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федосья Семёновна

Мать ребёнка: Обухова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Обухов Стефан Семёнович

Мать ребёнка: Обухова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Обухов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Обухова Дарья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Дарья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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