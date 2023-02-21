Обухова Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1893 ст.

Дочь: Мячина Настасья Семёновна

Отец ребёнка: Обухов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Обухова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Обухов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федосья Семёновна

Отец ребёнка: Обухов Семён Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Обухов Стефан Семёнович

Отец ребёнка: Обухов Семён Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Обухов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Обухов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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