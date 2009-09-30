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Ергалиев Александр Сабирович

Место рождения

Амурская обл.,Завитинский р-н, п. Завитая

Дата рождения

21.12.1951

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская обл.,Завитинский р-н, п. Завитая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
30.09.2009
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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