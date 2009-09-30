Ергалиев Александр Сабирович
Место рожденияАмурская обл.,Завитинский р-н, п. Завитая
Дата рождения21.12.1951
Дата смерти30.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская обл.,Завитинский р-н, п. Завитая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.2009