Ожередов Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 31.07.1948
Сын: Ожередов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ожередов Валерий (Алик) Иванович
Мать ребёнка: Ожередова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожередов Николай Иванович
Мать ребёнка: Ожередова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожередова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожередов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ожередова Варвара
Смерть
Неизвестно