Ожередов Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжередов Иван Герасимович

Ожередов Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ожередов Герасим

Мать: Ожередова Приська (Прасковья?) Первая жена

Рождение ребёнка
Около 31.07.1948

Сын: Ожередов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Ожередов Валерий (Алик) Иванович

Мать ребёнка: Ожередова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожередов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ожередова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожередова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожередов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ожередова Варвара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close