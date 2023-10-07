Ожередова Приська (Прасковья?) Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожередов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Ожередов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожередов Кузьма Герасимович
Отец ребёнка: Ожередов Герасим
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожередов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Ожередов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожередов Герасим
Смерть
Неизвестно