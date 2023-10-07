Ожередова Приська (Прасковья?) Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожередова Приська (Прасковья?) Первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожередов Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Ожередов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожередов Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Ожередов Герасим

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожередов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Ожередов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожередов Герасим

Смерть
Неизвестно
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