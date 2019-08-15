Дымченко Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымченко Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.19

Дата смерти

22.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1947

Сын: Дымченко Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Дымченко Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
28.11.1951

Дочь: Яковенко ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Дымченко Григорий Никифорович

Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
22.06.?
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