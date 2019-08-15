Дымченко Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.19
Дата смерти22.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1947
Сын: Дымченко Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Дымченко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1951
Дочь: Яковенко ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Дымченко Григорий Никифорович
Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
22.06.?