Дымченко Григорий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымченко Григорий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1924

Дата смерти

06.11.20

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.11.20
Рождение
14.12.1924

Отец: не указан

Мать: Дымченко Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.05.1947

Сын: Дымченко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Дымченко Мария Никитична

Рождение ребёнка
28.11.1951

Дочь: Яковенко ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Дымченко Мария Никитична

Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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