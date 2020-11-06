Дымченко Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти06.11.20
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
06.11.20
Рождение
14.12.1924
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1947
Сын: Дымченко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Дымченко Мария Никитична
Рождение ребёнка
28.11.1951
Дочь: Яковенко ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Дымченко Мария Никитична
Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край