Яковенко (Дымченко) ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Дымченко) ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1951

Отец: Дымченко Григорий Никифорович

Мать: Дымченко Мария Никитична

Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.01.1973

Дочь: Полякова оксана

Отец ребёнка: Данилов Олег Алексеевич

Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.12.1979

Дочь: Достатний Инна Павловна

Отец ребёнка: Яковенко Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Павел Иванович

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