Яковенко (Дымченко) ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Место рождения
Дата рождения28.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1951
Рождение ребёнка
26.01.1973
Дочь: Полякова оксана
Отец ребёнка: Данилов Олег Алексеевич
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.12.1979
Дочь: Достатний Инна Павловна
Отец ребёнка: Яковенко Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно