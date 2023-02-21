Боровков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Боровков Пётр
Мать: Боровков Ирина
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Расторгуева Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Зуева Аксинья
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1792