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Боровков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Боровков Пётр

Мать: Боровков Ирина

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Расторгуева Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Зуева Аксинья

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1792
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