Боровкова Василиса Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Боровков Яков
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Расторгуева Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Зуева Аксинья
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792