Боровкова Василиса Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Василиса Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Боровков Яков

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Расторгуева Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Зуева Аксинья

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792
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