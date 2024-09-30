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Наппу Эйно Андреевич

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904

Отец: Наппу Андрей Андреевич

Мать: Наппу (Хямяляйнен) Елена Андреевна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
01.04.1929

Жена: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
27.03.1930

Сын: Наппу Вильям Эйнович

Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: (Наппу) Лилиа Эйновна

Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1934

Сын: Наппу Вилье Эйнович

Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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