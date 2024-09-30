Наппу Эйно Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904
Бракосочетание
01.04.1929
Рождение ребёнка
27.03.1930
Сын: Наппу Вильям Эйнович
Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: (Наппу) Лилиа Эйновна
Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
16.08.1934
Сын: Наппу Вилье Эйнович
Мать ребёнка: Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна
Смерть
Неизвестно