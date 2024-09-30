Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905
Бракосочетание
01.04.1929
Муж: Наппу Эйно Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1930
Сын: Наппу Вильям Эйнович
Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: (Наппу) Лилиа Эйновна
Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1934
Сын: Наппу Вилье Эйнович
Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич
Смерть
Неизвестно