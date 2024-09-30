Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Наппу (Наппу) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905

Отец: Наппу Иосиф Петрович

Мать: Наппу (Пумалайнен) Ева Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
01.04.1929

Муж: Наппу Эйно Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1930

Сын: Наппу Вильям Эйнович

Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: (Наппу) Лилиа Эйновна

Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1934

Сын: Наппу Вилье Эйнович

Отец ребёнка: Наппу Эйно Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.