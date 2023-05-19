Киприянова (Иванова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Иванова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Киприянова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Киприянов Иван Александрович

Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Киприянов Захарий Александрович

Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.

Дочь: Киприянова Евфросиния Александровна

Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Александр Тарасиевич

Смерть
Неизвестно
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