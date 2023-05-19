Киприянова (Иванова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Киприянова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Киприянов Иван Александрович
Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Киприянов Захарий Александрович
Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич
Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.
Дочь: Киприянова Евфросиния Александровна
Отец ребёнка: Киприянов Александр Тарасиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно