Киприянов-Даниилов-Недорезов (Тарасов-Симеонов) Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Бракосочетание
13.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1887 ст.
Сын: Киприянов-Тарасов-Недорезов Феодор Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.
Сын: Тарасов-Симеонов Иоанн (Иван) Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна
Рождение ребёнка
10.06.1891 ст.
Сын: Тарасов-Симеонов Петр Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна
Рождение ребёнка
10.?.1891 ст.
Дочь: Тарасова-Симеонова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна
Смерть
Неизвестно