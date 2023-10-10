Киприянов-Даниилов-Недорезов (Тарасов-Симеонов) Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянов-Даниилов-Недорезов (Тарасов-Симеонов) Петр Александрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Киприянов-Недорезов Александр Тарасиевич

Мать: Киприянова Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1881 ст.

Жена: Тарасова Наталья Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1887 ст.

Сын: Киприянов-Тарасов-Недорезов Феодор Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.

Сын: Тарасов-Симеонов Иоанн (Иван) Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1891 ст.

Сын: Тарасов-Симеонов Петр Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.?.1891 ст.

Дочь: Тарасова-Симеонова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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