Галищев Михаил Прохорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Рождение ребёнка
19.02.1830
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
05.08.1832
Сын: Галищев Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Галищев Анисим Михайлович
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
17.04.1835
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
03.02.1837
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
13.01.1839
Дочь: Волошенова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно