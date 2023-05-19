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Галищев Михаил Прохорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Галищев Прохор Афанасьевич

Мать: Галищева Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
19.02.1830

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Галищев Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Галищев Анисим Михайлович

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
17.04.1835

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
03.02.1837

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
13.01.1839

Дочь: Волошенова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Галищева Екатерина Тихоновна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галищева Екатерина Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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