Редкозубов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкозубов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редкозубов Ххх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редкозубова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Редкозубова Зинаида Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Редкозубова Зинаида Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкозубова Зинаида Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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