Редкозубов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Редкозубов Ххх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редкозубова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Редкозубова Зинаида Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Редкозубова Зинаида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно