Редкозубова (Бурляева) Зинаида Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурляев Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Редкозубов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редкозубова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Редкозубов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Редкозубов Василий
Смерть
Неизвестно