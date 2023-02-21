Редкозубова (Бурляева) Зинаида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкозубова (Бурляева) Зинаида Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурляев Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Редкозубов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редкозубова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Редкозубов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редкозубов Василий

Смерть
Неизвестно
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