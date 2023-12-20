Максимов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Максимова Ангилина Филипова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Максимова Ангилина Филипова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Максимова Ангилина Филипова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Максимова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Максимова Ангилина Филипова
Смерть
Неизвестно