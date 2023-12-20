Максимов Савва Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Максимова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична
Мать ребёнка: Максимова Евдокия Николаева
Смерть
Неизвестно