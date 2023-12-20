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Максимов Савва Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Максимов Василий Иванов

Мать: Максимова Ангилина Филипова

Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Максимов Иосиф Саввин

Мать ребёнка: Максимова Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Мать ребёнка: Максимова Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно

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