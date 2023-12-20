Максимова Ангилина Филипова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Ангилина Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Максимов Даниил Васильев

Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Максимов Петр Васильев

Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Максимов Савва Васильев

Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Максимова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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