Максимова Ангилина Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Максимова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Максимов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно