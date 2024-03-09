Панкратов Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904

Сын: Панкратов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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