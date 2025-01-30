Панкратова Акулина Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова Акулина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Яков Максимович

Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.

Сын: Панкратов Максим Максимович

Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович

Смерть
Неизвестно

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