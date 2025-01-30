Панкратова Акулина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Яков Максимович
Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.
Сын: Панкратов Максим Максимович
Отец ребёнка: Панкратов Максим Петрович
Смерть
Неизвестно