Панкратов Максим Петрович Между 1833 и 1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратов Максим Петрович

Место рождения

Кряжим, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Между 1833 и 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.

Отец: Панкратов Петр Федорович

Мать: Панкратова Ксения

Кряжим, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Яков Максимович

Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.

Сын: Панкратов Максим Максимович

Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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