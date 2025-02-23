Панкратов Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1833 и 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.
Отец: Панкратов Петр Федорович
Мать: Панкратова Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Яков Максимович
Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
14.01.1856 ст.
Сын: Панкратов Максим Максимович
Мать ребёнка: Панкратова Акулина Ефимовна
Смерть
Неизвестно