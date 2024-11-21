Крюков Василий Григорьевич 27.04.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюков Василий Григорьевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1864

Отец: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)

Мать: Крюкова Агафья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1885

Жена: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Мамонтова (Крюкова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1896

Сын: Крюков Кассиан Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Колычева (Крюкова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Крюков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Крюков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Крюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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