Крюков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1864
Бракосочетание
01.11.1885
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Мамонтова (Крюкова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
26.02.1896
Сын: Крюков Кассиан Васильевич
Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Колычева (Крюкова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
08.06.1902
Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
11.10.1904
Мать ребёнка: Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
05.08.1910
Смерть
Неизвестно