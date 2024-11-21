Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна) 21.08.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1868

Отец: Самохвалов Осип (Иосиф) Филиппович

Мать: Самохвалова Анастасия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1885

Муж: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Мамонтова (Крюкова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1896

Сын: Крюков Кассиан Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Колычева (Крюкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Крюков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Крюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Крюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.