Крюкова (Самохвалова) Наталья Иосифовна (Осиповна)
Место рождения
Дата рождения21.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1868
Бракосочетание
01.11.1885
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Мамонтова (Крюкова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1896
Сын: Крюков Кассиан Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Колычева (Крюкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1902
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.10.1904
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.08.1910
Сын: Крюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно