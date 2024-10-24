Крюкова Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти29.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
27.04.1864
Сын: Крюков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)
Смерть
29.08.1899