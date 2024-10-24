Крюкова Агафья Васильевна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова Агафья Васильевна

Крюкова Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

29.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1855

Сын: Крюков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
27.04.1864

Сын: Крюков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Крюков Григорий Егорович (Георгиевич)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.08.1899
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.