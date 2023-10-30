Частова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частова Евдокия

Место рождения

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Частов Пётр

Мать: не указана

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Гусева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Частов Николай

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Родилась в Углецах, переехала и вышла замуж в д. Лодыгино
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Частов Фёдор

Отец ребёнка: Частов Николай

Рождение ребёнка
28.09.1929

Сын: Частов Сергей

Отец ребёнка: Частов Николай

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Частов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Частов Николай

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
(Предположение)
Смерть
Неизвестно
Лодыгино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Убийство | В Лодыгино выстрелил парень - (Белов Валентин Петрович случайно(играл с ружьём) около колодца. Евдокикия шла за водой.
Похороны
Неизвестно
Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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