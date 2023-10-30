Частова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Частов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Гусева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Частов Николай
Родилась в Углецах, переехала и вышла замуж в д. Лодыгино
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Частов Фёдор
Отец ребёнка: Частов Николай
Рождение ребёнка
28.09.1929
Сын: Частов Сергей
Отец ребёнка: Частов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Частов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Частов Николай
(Предположение)
Смерть
Неизвестно
Лодыгино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Убийство | В Лодыгино выстрелил парень - (Белов Валентин Петрович случайно(играл с ружьём) около колодца. Евдокикия шла за водой.
Похороны
Неизвестно
Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область