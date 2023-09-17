Частов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Гусева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Частова Евдокия

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Родилась в Углецах, переехала и вышла замуж в д. Лодыгино
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Частов Фёдор

Мать ребёнка: Частова Евдокия

Рождение ребёнка
28.09.1929

Сын: Частов Сергей

Мать ребёнка: Частова Евдокия

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Частова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Частова Евдокия

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
(Предположение)
Смерть
Неизвестно
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