Частов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Гусева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Частова Евдокия
Родилась в Углецах, переехала и вышла замуж в д. Лодыгино
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Частов Фёдор
Мать ребёнка: Частова Евдокия
Рождение ребёнка
28.09.1929
Сын: Частов Сергей
Мать ребёнка: Частова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Частова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Частова Евдокия
(Предположение)
Смерть
Неизвестно