Половникова Захарова Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1894
Сын: Половников Николай Осипович
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1906
Дочь: Полникова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
12.07.1908
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.?
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Ираида Осиповна
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Таисья Осиповна
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половников Григорий Осипович
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич
Смерть
1966