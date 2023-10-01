Половникова Захарова Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Захарова Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1894

Сын: Половников Николай Осипович

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1906

Дочь: Полникова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Половников Пётр Осипович

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.?

Сын: Половников Иван Осипович

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Ираида Осиповна

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Таисья Осиповна

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Григорий Осипович

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Яков Осипович

Отец ребёнка: Половников Осип Яковлевич

Смерть
1966
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