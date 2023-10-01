Половников Осип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1894
Сын: Половников Николай Осипович
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1906
Дочь: Полникова Наталья Осиповна
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1908
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.?
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Ираида Осиповна
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Таисья Осиповна
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половников Григорий Осипович
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно