Половников Осип Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловников Осип Яковлевич

Половников Осип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1894

Сын: Половников Николай Осипович

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
04.09.1906

Дочь: Полникова Наталья Осиповна

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Половников Пётр Осипович

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.?

Сын: Половников Иван Осипович

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Ираида Осиповна

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Таисья Осиповна

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Григорий Осипович

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Яков Осипович

Мать ребёнка: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close