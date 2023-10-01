Половников Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1894
Дата смерти04.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1894
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Половников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Половников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Половников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Половников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Половников Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Половников Степан Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Половникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1937
Сын: Половников Егор Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Смерть
04.02.1964