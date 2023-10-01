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Половников Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1894

Дата смерти

04.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1894

Отец: Половников Осип Яковлевич

Мать: Половникова Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Половников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Половников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Половников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Половников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Половников Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Половников Степан Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Половникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1937

Сын: Половников Егор Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Смерть
04.02.1964

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