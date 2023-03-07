Шейдин Михаил Ефремов
Место рождения
Дата рождения07.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854
Отец: Шейдин Ефрем Иванов
Мать: Шейдина Анна Иудина
Рождение ребёнка
01.06.1881
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Шейдина Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пиева Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1900
Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Агафия Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно