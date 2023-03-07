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Шейдин Михаил Ефремов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854

Отец: Шейдин Ефрем Иванов

Мать: Шейдина Анна Иудина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1881

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Шейдина Агафия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пиева Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шейдин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1900

Сын: Шейдин Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Шейдина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Агафия Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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