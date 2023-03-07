Казанова Евдокия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанова Евдокия Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

04.01.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1851 ст.

Сын: Казанов Лупп Михайлович

Отец ребёнка: Казанов Михаил Иванович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
04.01.1895 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд тамбовская губерния
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