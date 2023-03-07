Казанова Евдокия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти04.01.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1851 ст.
Отец ребёнка: Казанов Михаил Иванович
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
04.01.1895 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд тамбовская губерния